Motosiklet Sürücüsü Duran Otomobile Son Sürat Çarptı, Kaza Kameralara Yansıdı
Tayland'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta duran otomobile çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
HIZ YÜZÜNDEN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
Tayland'da aşırı hız nedeniyle kontrolü kaybedilen motosiklet, trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü de yere yuvarlandı. Feci kazada şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaysa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
YORUMLAR (7)
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kim koymuş la arabayı yolun ortasınaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Arabadaki adam arka teker camurluga yapışmasa kaçıp gidecek, bakiyo araba gitmiyor durmak zorunda kaliyor, bunlarda vicdan yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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o arabaya vurmasa yoldan geçenlere vuracak zaten. Motorcu işi garantilemiş illa birine vuracak .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Vikings katılıyorum sana aynen intihar gibi bir kaza. Ayrıca aracın fren lambaları da gayet iyi çalışıyor. Araçta bir problem yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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sanki intihar etmiş. . hiç direksiyon kırma bile yok, bodoslama dalmış herifCevap Yaz 1 Yayından Kaldır