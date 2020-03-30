Tayland'da mahkumlar Covid-19 bahanesiyle firar etti Taylan'd'da 2 bin 100 mahkumun bulunduğu Buriram Hapishanesinden bazı tutukluların Covid-19 bahanesiyle firar ettiği belirtildi.

Tayland'da bir hapishanedeki mahkumların firar etmek için bazı tutuklularda yeni tip koronavirüs Covid-19 tespit edildiğine ilişkin söylentilerle isyan çıkardıkları ve firar ettikleri bildirildi. Yerel yetkililer, 2 bin 100 mahkumun bulunduğu Buriram Hapishanesinden bazı tutukluların, hapishanede Covid-19 vakası görüldüğüne ilişkin söylentilerle isyan çıkardığını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com