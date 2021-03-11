Tayland'da mahkum sayısının arttığı gerekçesiyle cezaevlerinin genişletilmesi gündemde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tayland'da mahkum sayısının arttığı gerekçesiyle cezaevlerinin genişletilmesi gündemde

11.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:12
Tayland'da mahkum sayısının arttığı gerekçesiyle cezaevlerinin genişletilmesi gündemde

Tayland Adalet Bakanı Somsak Thepsuthin, siyasi mahkum sayısının artmasından dolayı hapishaneleri genişletmeyi tartıştıklarını söyledi.

Tayland Adalet Bakanı Somsak Thepsuthin, siyasi mahkum sayısının artmasından dolayı hapishaneleri genişletmeyi tartıştıklarını söyledi.

Bakan Somsak, başkent Bangkok'taki en çok siyasi mahkumun tutulduğu Remand Cezaevi ve Klong Prem Merkez Cezaevi'nde mahkumların ailelerinin veya destekçilerinin ziyarete gelmesi durumunda izdiham yaşandığını belirtti.

"Bu yüzden herkes için kolaylık olması bakımından daha fazla insanın kalabileceği geniş bir alan bulmayı tartışıyoruz." ifadesini kullanan Somsak, siyasi mahkumlar için yeni bir hapishane yapıldığı iddialarını da reddederek "herkese eşit şekilde davranılması gerektiğini" söyledi.

"Deparment Of Corrections" sitesinin yayımladığı verilere göre Bangkok Remand Cezaevi'nde 3 bin 195, Klong Prem Merkez Cezaevi'nde 7 bin 9 hükümlü bulunuyor.

"Taylandlı Avukatlar İnsan Hakları" adlı hukuki yardım grubu, Temmuz 2020'den geçen ay sonuna kadar 13'ü çocuk 382 kişinin "siyasi gösteri düzenlemek" ve "politik düşüncelerini ifade etmek" suçlamalarıyla karşılaştığını duyurmuştu.

Ülkede bir mahkeme, dün 22 yaşındaki bir erkeği ülkedeki monarşi düzenini eleştirdiği için 4,5 yıl hapse mahkum etti.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Ekim 2020'de Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Hakan Taşıyan Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tayland'da mahkum sayısının arttığı gerekçesiyle cezaevlerinin genişletilmesi gündemde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 10:18:16. #1.16#
title