Tayland'daki Mağarada Günlerdir Mahsur Kalan Çocuklar İçin Kurtarma Operasyonu Başlatıldı

Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklar için kritik saatler başladı. İki haftadır mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerini mağaradan çıkarmak için tahliye operasyonu başlatıldı.

UZMAN EKİPLER SABAH MAĞARAYA GİRDİ

Operasyon şefi Narongsak Osottanakorn, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yerel saatle 10.00'da uzman ekiplerin mağaraya girdiğini söyledi. Çocukların ve antrenörlerinin fiziksel ve zihinsel olarak iyi durumda olduğunu söyleyen Narongsak, grubun azimli olduğunu ve hedefe odaklandığını dile getirdi.

OPERASYON BİRKAÇ SÜREBİLİR

Kurtarma operasyonuna 13'ü yabancı 5'i Tayland donanmasından 18 dalgıç katıldı. Operasyon başlamadan önce dalış ekibi, sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri hariç diğer tüm ekipler mağaranın girişinden uzaklaştırılırken, basın mensuplarının da görüntü alması yasaklandı. Kurtarma operasyonunun birkaç gün sürebileceği belirtilirken, ilk çocuğun saatler sonra mağaradan çıkarılması bekleniyor.

OKSİJEN SEVİYESİ DÜŞÜYOR

Taylandlı yetkililer, dün mağarada oksijen seviyesinin azalması ve yeni yağış beklenmesi nedeniyle endişe duyduklarını açıklamıştı. Oksijen seviyesinin yüzde 12'ye düşmesi durumunda çocukların şoka girebileceği ifade edilmişti.