Tayland'daki Mağarada Günlerdir Mahsur Kalan Çocuklar İçin Kurtarma Operasyonu Başlatıldı
Tayland'da 23 Haziran'dan bu yana mağarada mahsur durumda bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörleri için, oksijen seviyesinin kritik düzeye düşmesi üzerine kurtarma operasyonu başlatıldı.
Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklar için kritik saatler başladı. İki haftadır mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerini mağaradan çıkarmak için tahliye operasyonu başlatıldı.
UZMAN EKİPLER SABAH MAĞARAYA GİRDİ
Operasyon şefi Narongsak Osottanakorn, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yerel saatle 10.00'da uzman ekiplerin mağaraya girdiğini söyledi. Çocukların ve antrenörlerinin fiziksel ve zihinsel olarak iyi durumda olduğunu söyleyen Narongsak, grubun azimli olduğunu ve hedefe odaklandığını dile getirdi.
OPERASYON BİRKAÇ SÜREBİLİR
Kurtarma operasyonuna 13'ü yabancı 5'i Tayland donanmasından 18 dalgıç katıldı. Operasyon başlamadan önce dalış ekibi, sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri hariç diğer tüm ekipler mağaranın girişinden uzaklaştırılırken, basın mensuplarının da görüntü alması yasaklandı. Kurtarma operasyonunun birkaç gün sürebileceği belirtilirken, ilk çocuğun saatler sonra mağaradan çıkarılması bekleniyor.
OKSİJEN SEVİYESİ DÜŞÜYOR
Taylandlı yetkililer, dün mağarada oksijen seviyesinin azalması ve yeni yağış beklenmesi nedeniyle endişe duyduklarını açıklamıştı. Oksijen seviyesinin yüzde 12'ye düşmesi durumunda çocukların şoka girebileceği ifade edilmişti.
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GAZZE''DEN İSRAİL''E ROKET SALDIRILARI DÜZENLENİP, İSRAİL''İN GAZZE''YE SALDIRI YAPMASI İÇİN MECBUR BIRAKILACAK. BUNU GÖREN ARAP DEVLETLERİ HEM AMBARGO''YU DELMEK HEMDE GAZZE''DE Kİ SAVAŞI DURDURMAK İÇİN SAVAŞ GEMİLERİ EŞLİĞİNDE GAZZE''YE İNSANİ YARDIM GEMİLERİ GÖNDERECEK. İSRAİL GEMİLERİ DURDURMAK İÇİN SAVAŞ GEMİLERİ GÖNDERECEK. DENİZ''DE SAVAŞ ÇIKINCA UÇAKLAR HAVALANACAK. İSRAİL İNSANİ YARDIM GEMİLERİNİ BATIRACAK. ARAPLAR ULUSLARARASI LAHEY ADALET DİVANINA BAŞVURUP İSRAİL SOYKIRIM İLE SUÇLANACAK. . SACevap Yaz 1 Yayından KaldırALTIN NUR''LU GÖZLÜK: KİM KUSURA KALIYORSA KALSIN. BU PLAN 9. KAT TECELLİ BENİM ALTIN NUR''LU GÖZLÜĞE SORMUŞ, ALTIN NUR''LU GÖZLÜK''DE SORUNUN CEVABINI VERMİŞTİR. BU PLAN ASKERİN-DEVLETİN YADA ARAPLARIN PLANI DEĞİL, BENİM ALTIN NUR''LU GÖZLÜĞÜN PLANIDIR. BABANIZIN UŞAĞI YOK.Yayından Kaldır
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İnşallah sağ salim ailelerine kavuşurlar...Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır