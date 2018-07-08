Mutlu Haber Geldi! Mağarada Mahsur Kalan Çocuklardan 6'sı Artık Özgür

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini mağaradan çıkarma operasyonu başladı.

DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER!

Mağarada kalan 6 çocuğun da kısa süre içerisinde kurtarılacağı ifade edildi.

Donald Trump, Tayland'daki mağarada mahsur kalan çocukların kurtarma operasyonu ile ilgili tweet atarak, ABD'nin operasyona verdiği destekten bahsetti ve kurtarma çalışmalarına katılan ekip için "çok cesur ve yetenekli insanlar" açıklamasında bulundu.

Bölgede çok sayıda askeri helikopterin uçuş yapıyor. Basın mensupları mağaranın girişinden uzaklaştırıldı.

4 çocuğun daha dışarı çıkartıldığı Tayland kaynakları tarafından ilan edildi.

Yetkililer, kurtarma operasyonunda zayıf çocuklara öncelik verildiğini açıkladı.

4 çocuğun da dalgıçlar eşliğinde çıkışa doğru ilerlediği ve yakında mağaradan çıkartılarak özgür kalacakları açıklandı.

Chiang Rai'nin sağlık departmanı şefi ve kurtarma ekibinin bir parçası olan Tossathep Boonthong, "İki çocuk dışarıda. Onlar şu anda mağara yakınlarındaki bir hastanede" açıklaması yaptı.

İlk etapta 2 çocuk TSİ 15:00 saatlerinde dışarı çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

11 ila 16 yaşlarındaki 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide, mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle dışarı çıkarılamamıştı.

YÜZEREK ÇIKMALARI ÇOK ZOR

Grubun mahsur kaldığı nokta ile mağara girişi arasında birbirine bağlı yaklaşık üçer kilometrelik iki ayrı tünel sistemi bulunuyor. Bu tünellerde suyla kaplı çok sayıda dar geçit ve galeriler yer alıyor. Çocukların buralardan dalarak çıkarılması tek seçenek olarak ortaya çıkıyor ancak dalış eğitimi olmayan ve bir kısmı yüzme bilmeyen çocukların, profesyonel dalgıçların bile birkaç saatte geçebildiği sel sularıyla kaplı bu geçit ve galerilerden çıkarılmasının büyük risk taşıdığı ifade ediliyor.

ÖNCE DALIŞ EĞİTİMİ VERİLMESİ DÜŞÜNÜLDÜ

Çocuklara öncelikle yüzme ve dalış eğitimi verilerek dışarı çıkartma seçeneği düşünülmüş ancak profesyonel dalgıçların bile saatler süren yolu güçlükle kat etmesi, içerideki suyun bulanık ve mağaranın kavisli, sarkıtlarla dolu olması yüzünden bu ihtimal oldukça zor görülmüştü.

BİR DALGIÇ MAĞARADA HAYATINI KAYBETTİ

Çocuklara yiyecek ulaştıran dalgıçlardan biri, oksijen yetersizliği yüzünden geri dönüş yolunda hayatını kaybetti. Acı haber üzerine yetkililer başka seçenekler üzerinde düşünmeye başladı.

DAĞI KAZMAK GÜNDEME GELDİ

Kurtarma ekipleri daha sonra mağaranın üstünden bir delik kazarak çocuklara ulaşma seçeneğini gündeme aldı. Ancak bin metre derinliğindeki mağaraya ulaşmak büyük zaman alacağı için bu seçenek de devre dışı kaldı.

ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLMEZSE 4 AY İÇERİDE KALACAKLAR

Bölgede muson yağışları mevsiminin başlaması yüzünden ekipler zamanla yarışıyor. Yağışların başlaması durumunda mağara daha fazla suyla dolacak ve yağışların biteceği tarihe kadar, yaklaşık 4 ay boyunca çocuklara ulaşmak mümkün olmayacak.

SUYU POMPAYLA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR

Arama kurtarma ekipleri, beklenen şiddetli yağış öncesinde mağaradaki su seviyesini düşürmek için zamana karşı yarışıyor. Ekipler, sel sularını drenaj pompalarıyla tahliye ederek, mağaradaki su seviyesini grubun güvenle geçebileceği seviyede tutmaya çalışıyor.

ELON MUSK YARDIM ÖNERİSİ SUNDU

Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX firmasının kurucusu ve elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 futbolcu çocuk ve antrenörleri için yardımda bulunacaklarını duyurdu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, SpaceX mühendislerinin yarın Tayland'a gitmek için yola çıkacağını ve kurtarma çalışmalarında Tayland hükümetine yardım edeceklerini açıkladı.

Kurtarma çalışmaları hakkında bazı Twitter kullanıcılarıyla teknik detayları da paylaşan Musk, mağaranın içine hava pompası ve borular sokarak mahsur kalanların kurtarılabileceği fikrini öne sürdü.

OKSİJEN SEVİYESİ KRİTİK DÜZEYE İNDİ

Mağaradaki oksijen seviyesinin kritik düzeye düşmesi ve çocukların bulunduğu kaya parçasının da sular altına kalması ihtimali üzerine yetkililer bugün bir kurtarma operasyonu başlatma kararı aldı.

OPERASYON BAŞLADI, ÇOCUKLARIN ÇIKMASI 4 GÜN SÜREBİLİR

Çiang Rai Valisi Narongsak Osatanakorn, bu sabah başlayan kurtarma operasyonuna 13 yabancı ve 5 Taylandlı dalgıcın katıldığını, her bir çocuğa mağaradan adım adım çıkarılırken iki dalgıcın eşlik edeceğini söyledi.

Narongsak, mahsur kalan çocuklardan ilkinin en iyi ihtimalle 11 saat sonra kurtarılacağını belirtirken, Tümgeneral Çalongçai Çaiyakam, operasyonun, kısmen suyla dolan mağaradaki koşullara bağlı olarak 2 ila 4 gün süreceğini açıkladı.

Reuters haber ajansı, iki çocuğun mağaradan çıkarıldığını duyurdu. Tayland medyasının da geçtiği haberi resmi kaynaklar da onayladı. Chiang Rai'nin sağlık departmanı şefi ve kurtarma ekibinin bir parçası olan Tossathep Boonthong, "İki çocuk dışarıda. Onlar şu anda mağara yakınlarındaki tarla hastanesinde" açıklaması yaptı. 4 çocuğun ise mağaradan çıkarılmak üzere olduğu açıklandı.