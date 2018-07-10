Tayland'da Mağarada Mahsur Diğer 3 Çocuk ve Antrenör Çıkarıldı

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mağarada mahsur kalan son 3 çocuk ve antrenör kurtarıldı.

Kyodo'nun haberine göre, mağarada mahsur kalan son 3 çocuk ile antrenörlerinin mağaradan çıkarılmasıyla pazar gününden bu yana sürdürülen operasyon sona erdi.

Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı.