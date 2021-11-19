Tayland'da Loy Krathong Festivali nehirlerde kirliliğe yol açıyor

Tayland genelinde halk, "su tanrıçasını onurlandırdıkları" Loy Krathong Festivali'nde çiçekler ve mumlarla süslenmiş küçük yüzer platformları (krathong) bırakmak için nehirlere akın etti.

Festival nedeniyle kanalizasyon ve kanalları tıkayan plastik köpük gibi malzemelerden oluşan krathonglar nehirlere yığıldı.

Loy Krathong Festivali, inananların talihsizliklerini sembolik olarak krathongların üzerinde yüzdürmeleriyle yeni bir yaşam yılına temiz bir sayfa ile başlamalarını temsil ediyor.

Festival, geleneksel olarak yağışlı mevsimin sonunu işaret eden 12. kameri ayın dolunay gecesi kutlanıyor.

Tayland'da aktivistler, krathongların neden olduğu zarar konusunda artan farkındalığa, halkın davranışlarında on yıllar boyunca değişiklik kaydettiğine dikkati çekti.

Aktivistler, Bangkok'ta 2012'de toplanan ve toplam 900 bini bulan krathong sayısının sürekli düştüğünü ve yüzdürülen plastik köpüklerde daha da keskin bir azalma olduğunu söyledi.

Taylandlı deniz biyoloğu Thon Thamrongnawasawat, insanların plastik köpük gibi zararlı malzemeleri kullanmayı bırakmalarının öncelikli olmaya devam ettiğini çünkü suya ve su yaşamına en fazla zararı bunların verdiğini söyledi.

Thamrongnawasawat'ın Tayland'daki okyanus çöpü sorunundan kaynaklandığına inandığı, kıyıda ölü bulunan nesli tükenmekte olan deniz canlılarının sayısı 2017'den 2020'ye iki katına çıktı.

Çocuklar, dondurma külahı ve ekmekten yapılmış krathongları yüzdürmeyi seçiyor

Greenpeace çevre grubu Tayland Direktörü Tara Buakamsri, "Su yolları ekosisteminin restore edilmesine izin vererek uygulamada devrim yapmalıyız. Krathongları suya bırakmamalıyız çünkü doğal malzemelerden yapılmış olsalar bile bunların miktarı nehirlerin doğal olarak üstesinden gelebileceği seviyeyi aşıyor. Geçimimiz için temiz suya bağlıyız ve Loy Krathong'un amacı nehirlerimizi içine hiçbir şey atmadan korumak ve canlandırmak olmalıdır." diye konuştu.

Pak Klong pazarında satıcı olan Nopparat Tangtonwong, çocukların plastik köpüğün ana doğal alternatifi olan muz yaprağından krathonglara ilgi duymadığını, aynı anda balıkları besleyebildikleri için dondurma külahı ve ekmekten yapılmış krathongları yüzdürmeyi seçtiklerini belirtti.

Tayland Çevre Enstitüsü Başkanı Wijarn Simachaya ise böyle bir yaklaşımın yardımcı olmadığını ifade ederek, "Balık olmayan bir yere bırakırsanız bunlar suda kirliliğe neden olur. Ekmek suyu emdiği ve nehre battığı için onları da toplamak zordur. " dedi.

Satıcıların ayrıca genellikle krathonglara suya zararlı renk verici kimyasallar koyduklarını kaydeden Simachaya, muz yapraklarının en iyi krathong malzemesi olduğunu çünkü çok çabuk ayrışmadıklarını ve toplandıktan sonra gübre yapmak için kullanılabileceğini aktardı.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri

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