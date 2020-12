Tayland'da kuyumcu soygunu kamerada!

Tayland'da bir kuyumcuya giren şüpheli, çalışanların üzerine ateş açtı. Çalışanların acil durum butonuna basmasının ardından kuyumcuda kilitli kalan soyguncu, kapıyı kırarak, 16 kilo altınla birlikte olay yerinden kaçtı.

Tayland'da film sahneleri aratmayan bir olay yaşandı. Ülkenin Nakon Si Thammarat kentinde bir kuyumcuya giren soyguncu önce müşteri kılığına girdi. Ardından bez torbadaki silahını çıkararak kuyumcuda çalışanların üzerine üç el ateş açtı. Çalışanların kaçtığı o anı fırsat bilen soyguncu, 16 kilo altını torbaya doldurdu.

ÇALIŞANLAR ACİL DURUM BUTONUNA BASTI

Kuyumcudaki personel acil durum butonuna basmasının ardından kilitlenen kapıdan çıkamayan hırsız camı silahıyla kırarak olay yerini terk etti. O anlar işyerindeki güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Polisin soruşturma başlattığı olayda, kuyumcu çalışanların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Polis her yerde soyguncuyu arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı