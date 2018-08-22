Tayland'da Kurban Bayramı

PATANİ (AA) - Tayland'da merkezi camiler, bayram namazını eda etmek isteyen farklı etnik kökenlerden oluşan binlerce Müslüman'a ev sahipliği yaptı.

Cemaati en kalabalık camilerden olan Patani'deki Mescid Fathoni'yi sabah namazından itibaren dolduran Müslümanlar, önce cami imamı Abdurrezak Vansu tarafından verilen bayram vaazını dinledi.

Vansu, bütün Müslümanlar için dua etti. Daha sonra bayram namazı kılındı, ardından da Kurban Bayramı'nın ilk bayramlaşmaları cami içinde gerçekleştirildi.

Vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Patani'de bulunan Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, vatandaşlarla bayramlaşarak Türkiye halkının selamlarını iletti.