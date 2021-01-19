Tayland'da kraliyeti eleştiren kadına 43 yıl hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Tayland'da kraliyeti eleştiren kadına 43 yıl hapis cezası

19.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:49
Tayland'da kraliyeti eleştiren kadına 43 yıl hapis cezası

Dünyanın tartışmalı lideri olarak bilinen Tayland Kral Maha Vajralongkorn'un yaşantısını eleştiren Anchan adlı kişi 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dünyanın tartışmalı lideri olarak bilinen Tayland Kral Maha Vajralongkorn'un yaşantısını eleştiren Anchan adlı kişi 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ülkedeki en uzun hapis cezası olduğu ifade edildi.

Tayland'da anayasal reform ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası için bir süredir kitlesel gösteriler düzenleyen muhalif gruplar, monarşiyi eleştirmeyi yasaklayan 112 sayılı Krala İhanet Yasası'nın iptal edilmesi için Aralık ayından bu yana sokağa döküldü. Dünyanın tartışmalı lideri olarak bilinen Tayland Kral Maha Vajralongkorn'un yaşantısını eleştiren Anchan adlı kişi 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

EN YÜKSEK CEZA

Emekli memur olan Anchan'ın özel hayatıyla sıklıkla gündeme gelen Tayland Kralı Maha ile kraliyet ailesini eleştiren ses kayıtlarının Youtube ve Facebook'da yayınlandı. Ülkedeki en önemli yasayı ihlal eden Anchan hakkında açılan 43 yıl hapis cezası verildi. Anchan'a verilen cezanın ülkedeki en uzun hapis cezası olduğu ifade edildi. Tayland Kralı'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi, son zamanlarda ülkede tartışma konusu olurken, 2020 yılında monarşiye hakaret ettikleri gerekçesiyle polise şikayet edilen 23 protestocu hakkında dava açılmıştı.

HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLER

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı. 29 Ekim'de Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.


Tayland'da kraliyeti eleştiren kadına 43 yıl hapis cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Donald Trump Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Demet Özdemir Jennifer Lopez Seren Serengil
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Hakan Arslan Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tayland'da kraliyeti eleştiren kadına 43 yıl hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 14:58:21. #1.15#
title