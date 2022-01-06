Tayland'da Kovid-19 vakaları artıyor

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da, 1 Ocak'tan bu yana Kovid-19 vaka sayılarında artış yaşandığı tespit edildi.

Sağlık yetkililerinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 5 bin 775 yeni vakaya rastlandığı ve yılbaşından bu yana Kovid-19'a yakalananların sayısının günden güne yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, Omicron varyantının hızla yayılmasının üzerine Kovid-19 alarm seviyesinin 3'ten 4'e çıkarılması için uyarıda bulunuldu, Tayland'ın yeni bir enfeksiyon dalgasına girdiği belirtildi.

Kovid-19 uyarı seviyesinin 4'e çıkarılması, virüse karşı daha fazla önlem alınmasını ve yüksek riskli bölgelerin kapatılmasını kapsıyor.

Açıklamada, nüfusun yaklaşık 69,1'inin tam aşılandığı, hatırlatma aşısını olan kişilerin ise yüzde 10,9 olduğu da kaydedildi.

1 Ocak'tan bu yana vaka sayılarındaki artış nedeniyle, Kovid-19 Durum Yönetim Merkezi'nin yarın düzenlenmesi planlanan toplantıda yeni kısıtlama kararları alması bekleniyor.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

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