Tayland'da Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan türü görüldü
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Tayland'da Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan türü görüldü

15.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:52
Tayland'da Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan türü görüldü

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika'da ortaya çıkan türünün Tayland'da da tespit edildiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika'da ortaya çıkan türünün Tayland'da da tespit edildiği bildirildi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre 29 Ocak'ta Tanzanya'dan ülkesine dönüşü öncesi test yaptıran bir Taylandlının sonucu pozitif çıktı.

Tayland'a varınca 14 günlük karantinaya giren şahıstaki virüsün, Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan türü olduğu saptandı.

Tayland Hastalık Kontrol Departmanı Genel Müdürü Opas Karnkawinpong, söz konusu türün aşıya karşı dirençli olduğuna inandıklarını belirtti.

Bu türün Tayland'a ulaşmış olabileceğine yönelik endişeleri de yakından takip ettiklerini dile getiren Opas, ilgili kişideki mutasyonlu virüsün salgını daha ciddi hale dönüştürmesi noktasında bir delilin olmadığını kaydetti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, 1 Şubat'ta ülkesinde Kovid-19'un Güney Afrika kaynaklı yeni türüne 105 kişide rastlandığını, bunlardan 11'inin seyahat geçmişlerinin bulunmadığını ve bu türün görüldüğü bölgelerde kapsamlı test uygulaması başlatacaklarını açıklamıştı.

Oxford-AstraZeneca aşısının da söz konusu mutasyonlu Kovid-19 türüne karşı etkisinin "minimum düzeyde" olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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