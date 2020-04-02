Tayland'da Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak Tayland'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir için yarından itibaren tüm ülkede gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Tayland'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir için yarından itibaren tüm ülkede gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, sokağa çıkma yasağının, ülke genelinde cuma gününden başlayarak her gün yerel saatle 22.00 ile 04.00 arasında geçerli olacağını açıkladı.

Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang, kentte tüm perakende mağazalarının ve marketlerin gece yarısı ile 05.00 arasında kapanması yönünde talimat verdi.

Başkent Bangkok'da daha önce, büyük mağazaların ve pazar yerlerinin geçici kapatılması talimatı verilmiş ve yalnızca paket servisi yapacak restoranlar ile yiyecek dükkanlarının açık kalmasına izin verilmişti.

Kovid-19 Durum Yönetim Merkezi ise enfeksiyon riskini azaltmak için halka, gündüz ya da gece evlerinden dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı.

Diğer yandan, Tayland'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek için ulusal hava yolu şirketi Thai Airways International'ın, yurt dışından tüm uçuşları 31 Mayıs'a kadar askıya alındı.

Hava yolu şirketi daha önce çoğu uçuşunu durdurmuştu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle geçen hafta OHAL ilan edilmişti

Tayland'da 24 Mart'ta, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde bir aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL hükümete sokağa çıkma yasağı, basına sansür, toplantıları dağıtma ve gerekli durumlarda asker konuşlandırma gibi yetkiler tanıyor.

Tayland Başbakanı Prayut, televizyonda yayımlanan konuşmasında halka sükunet çağrısı yaparak sosyal medyanın uygunsuz kullanımı ile stokçuluğa karşı uyarıda bulunmuştu.

Tayland'da 1875 kişide Kovid-19 tespit edilirken 15 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA