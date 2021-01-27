Tayland'da Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal eden 89 yabancı gözaltına alındı
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Tayland'da Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal eden 89 yabancı gözaltına alındı

27.01.2021 20:55 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:58
Tayland'da Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal eden 89 yabancı gözaltına alındı

Tayland'ın güneyinde bir bara düzenlenen baskında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını ihlal eden 89 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Tayland'ın güneyinde bir bara düzenlenen baskında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını ihlal eden 89 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Yetkililer polisin, dün gece, Kovid-19'la mücadele tedbirlerin ihlal ettiği gerekçesiyle Surat Thani kentindeki bir bara baskın yaptığını duyurdu.

Baskında, 89 yabancının yanı sıra Kovid-19 kısıtlamalarına uymayan 22 Taylandlı da gözaltına alındı.

Tayland'da, Mart 2019'da Kovid-19 ile mücadele amacıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında 5'ten fazla kişinin toplanması yasaklanmıştı.

Ülkede olağanüstü hal kararlarını ihlal edenler, 2 yıla varan hapis cezası ve bin 330 dolara kadar para cezasına çarptırılıyor.

Tayland'da 15 bin 465 vakaya rastlanırken salgın nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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