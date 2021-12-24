Tayland'da Kovid-19 farkındalığı için yılbaşı kostümlü fillerle maske dağıtıldı

Tayland'da Kovid-19'a yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla yeni yıla özel kıyafetler giydirilen fillerle maske dağıtıldı.

"Thai PBS World" internet sitesindeki habere göre, Ayutthaya şehrinde hortumlarına dev maskeler takılan ve yeni yıla özel kıyafetler giydirilen filler ve Noel Baba kıyafetli bakıcıları, çocuklara ve yoldan geçen sürücülere maske verdi.

20 yıldır bölgedeki okullara yıl sonu ziyaretleri yapılıp şeker ve oyuncak gibi hediyelerin verildiği etkinlik, bu yıl Kovid-19'la mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi.

Yerel fil bakım parkı yöneticisi Itthi Pankhawlamai, "Bu 4 fil, insanları maske takmaya, ellerini yıkamaya ve hükümetin talimatlarına uymaya teşvik etmek için Taylandlı Noel Baba'yı temsil etmek istiyor." dedi.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri

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