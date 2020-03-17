Tayland'da koronavirüse karşı sıkı önlemler alınıyor Tayland hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek amacıyla alınacak bir dizi önlemi onayladı.

Tayland hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek amacıyla alınacak bir dizi önlemi onayladı.

Başbakan Prayuth Çan-oça'nın kabinesi, sağlık uzmanları tarafından önerildiği üzere tüm katılımcıların yüz maskesi taktığı ve aralarında 1 metre mesafe olacak şekilde oturduğu bir toplantıda Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan bir dizi önlemi kabul etti.

Önlemler kapsamında, Tayland'da nisan ayında kutlanan ve "Songkran" olarak bilinen üç günlük geleneksel yeni yıl kutlamaları ertelendi. Milyonlarca Taylandlının kutlama için memleketlerine seyahat ettiği Songkran tatilinin, daha sonra yeniden planlanacağı bildirildi.

Öncelikli olarak başkent Bangkok ve çevre bölgelerinde olmak üzere eğitim kurumlarında, yarından itibaren iki hafta eğitime ara verilecek.



Barlar, karaoke salonları, sinema salonları, spor salonları, boks stadyumları ve diğer spor alanları gibi toplanma yerleri, valilikler tarafından verilen talimat uyarınca kapatılacak. Bangkok'taki bu tür yerler, çarşamba gününden başlayarak iki hafta boyunca kapalı kalacak.



Bangkok'taki restoranların ve alışveriş merkezlerinin kapatılması valinin takdirine bağlı olacak. Bu arada restoranların katı dezenfeksiyon prosedürlerini ve sağlık güvenliği önlemlerini uygulaması gerekiyor. Bangkok'taki bazı müesseseler ise sadece paket servisi yapıyor.

Kaynak: AA