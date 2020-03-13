Tayland'da koronavirüs yüzünden boşalan sokakları maymunlar bastı Tayland'da koronavirüs yüzünden boşalan sokakları maymunlar bastıBeril SÖNMEZ, (DHA) ? Tayland'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle boşalan sokakları maymunlar istila etti.

Tayland'da koronavirüs yüzünden boşalan sokakları maymunlar bastı

Beril SÖNMEZ, (DHA) ? Tayland'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle boşalan sokakları maymunlar istila etti. Doğal yaşam ortamlarında yiyecek bulamayan yüzlerce maymun, açlıktan Tayland'ın sokaklarında yiyecek aradı, birbirine saldırdı.

Tayland'ın Lopburi kentinde koronavirüs sebebiyle boşalan sokaklarını, yiyecek arayan maymunlar kapladı. Yüzlerce maymun, yiyecek bulmak için kente indi. Maymunların yiyecek için birbirine saldırdığı anlar, kameralara yansıdı. Görgü tanıkları, maymunları bu kadar saldırgan görmediklerini, küçük muz için onlarcasının saldırıya geçtiğini söyledi. Yetkililer ise maymunların çok aç kaldığını, bu yüzden doğal yaşam yerlerinden kente indiklerini açıkladı.

Kaynak: DHA