03.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:29

Tayland'da koronavirüs tedavisinde yeni gelişme

Tayland, (DHA)- Taylan'da doktorlar, Orta Doğu solunum sendromu (MERS) tedavisinde kullanılan ve iki farklı HIV ilacının karışımıyla elde edilen ilacın, koronavirüsün (2019-nCoV) neden olduğu ağır hastalık belirtilerini taşıyan Çin vatandaşı bir kadının iyileşmesini hızlandırdığını duyurdu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Rajavithi Hastanesi doktorları, MERS tedavisinde kullanılan oseltamivir ve HIV tedavisinde kullanılan lopinavir ve ritonavir karışımıyla elde edilen ilacın koronavirüs belirtilerini azalttığını keşfetti. Tayland medyasındaki habere göre, Dr.Kriangsak Atipornwanich, 29 Ocak'ta Rajavithi Hastanesi'ne nakledilen ve ağır hastalık belirtileri gösteren 71 yaşındaki Çin vatandaşı kadının, söz konusu ilaçlarla tedavi edildiğini belirtti. Uygulanan tedavinin ardından 48 saat sonrasında belirtilerde iyileşmelerin görüldüğü bildirildi.

Atipornwanich, MERS virüsünün tedavisinde kullanılan ilacın, HIV tedavisinde kullanılan ilaçlarla karıştırıldığını belirterek, İlgili bilgileri kontrol ettik ve anti-grip ilaçlarının MERS üzerinde etkili olduğunu gördük, bu nedenle her iki ilaç grubunu da birleştirdik. 10 gün süren laboratuvar testlerinden sonra, ilaçları uyguladıktan 48 saat sonra test nihayet pozitif hale geldi. Tedavi ve iyileşme de hızlandı ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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