Tayland'da koronavirüs partisine operasyon: 14 kişi gözaltında
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Tayland'da koronavirüs partisine operasyon: 14 kişi gözaltında

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik "evde kal", "sosyal mesafeyi koru" çağrıları sürerken, bir çok ülkede koronavirüs partileri düzenleniyor.

03.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:31
Tayland'da koronavirüs partisine operasyon: 14 kişi gözaltında

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik "evde kal", "sosyal mesafeyi koru" çağrıları sürerken, bir çok ülkede koronavirüs partileri düzenleniyor. Tayland'da bir evde uyuşturucu partisi yapan 9'u yabancı, 5'i yerli 14 kişi gözaltına alındı. Ülkede koronavirüs (Covid-19) nedeniyle bir ay olağanüstü hal ilan edilmişti.

Tayland'ın Chiang Rai şehrinde bir evde koronavirüs partisi düzenlendiği belirtildi. Tayland medyasının haberine göre koronavirüs partisinde uyuşturucu madde kullanan 9'u yabancı, 5'i yerli 14 kişi gözaltına alındı. Koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Tayland'da gözaltına alınan şüphelilerin uyuşturucu bulundurduğu belirtildi. Partinin düzenlendiği apartman sakinlerinin "gürültü var, rahatsız oluyoruz" ihbarını değerlendiren polis adrese operasyon düzenledi. Baskın sırasında polis 3 İngiliz, bir Avustralyalı, bir ABD, 4 Ukrayna ve 5 Taylan uyruklu vatandaşının uyuşturucu madde kullandığını tespit etti. Düzenlenen sayıda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi. 

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Partide bulunan 14 kişinin mahkemeye çıkarılabileceğini söyleyen polis şefi Aekanit Danpitaksars, "Sosyal mesafe kuralına uymayarak küçük bir alanda kalabalık grup halinde bulunmak, uyuşturucu bulundurmak ve olağanüstü hal kurallarını ihlal etmekle suçlanacaklar" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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