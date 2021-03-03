Tayland'da koronavirüs aşılarının VIP gruplara öncelikli olarak uygulandığı iddiası

Tayland'da sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda koronavirüs aşılarının ayrıcalıklı bazı gruplara öncelikli olarak uygulandığı iddia edildi. İddiaları reddeden Başbakan Prayut Chan-o-cha, "VIP gruplar için aşı ayırma politikamız hiç olmadı" dedi.

Tayland, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında aşılama uygulamasına Çin merkezli Sinovac şirketinin aşılarıyla geçtiğimiz Pazar günü başlamıştı. Aşılamanın başlamasının ardından sosyal medya platformu Facebook'ta Chiang Mai eyaletindeki bir hastanede ayrıcalıklı bir gruba aşıların öncelikli olarak uygulandığı iddia edildi.

BAŞBAKAN İDDİALARI YALANLADI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, ''VIP gruplar için aşı ayırma politikamız hiç olmadı" derken, Halk Sağlığı Bakanlığı da söz konusu iddianın doğru olmadığını belirtti. Aşılama seferberliğinde önceliğin sağlık çalışanları ve risk altındaki gönüllülerde olduğunu yineleyen Prayut, "Aşıların tedarikine dair kararlar, sağlık müdürlükleri ve Covid-19 idare merkezlerine göre verilecek" hatırlatmasında bulundu.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILMIŞTI

Tayland'da geçen pazar başlayan aşılama programının ardından Facebook'taki "Infectious Ngai Nid Diew" adlı bir sayfa aşılamada ayrıcalık iddiasını gündeme taşımış, Chiang Mai eyaletindeki bir hastanede ayrıcalıklı bir gruba aşıların öncelikli olarak uygulandığı dile getirilmişti. Tayland kamuoyunda yankı bulan iddia, söz konusu sayfadan salı günü kaldırılmıştı. Bahse konu ayrıcalıklı grubun kimlerden oluştuğuna dair herhangi bir detay ise paylaşılmamıştı.