Tayland'da korona virüsü vakası 32'ye yükseldi
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Tayland'da korona virüsü vakası 32'ye yükseldi

Tayland'da 7 yeni korona virüs vakasının daha tespit edildiği ve ülke genelinde vaka sayısının 32'ye yükseldiği açıklandı.

08.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:15
Tayland'da korona virüsü vakası 32'ye yükseldi

'da 7 yeni korona virüs vakasının daha tespit edildiği ve ülke genelinde vaka sayısının 32'ye yükseldiği açıklandı.

Tayland Sağlık Bakanlığı, 7 yeni korona virüs vakasının daha tespit edildiğini belirterek ülke genelinde vaka sayısının 32'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, 3 Tayland ve 4 Çin vatandaşının enfekte olduğunu açıkladı. 7 kişinin tamamının hastanede olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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