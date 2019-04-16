Tayland'da Kıyıdan 220 Kilometre Açıkta Yüzen Köpek Bulundu

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da kıyıdan 220 kilometre açıkta yüzen bir köpek bulundu.

Tayland Körfezi'nde, Amerikan petrol şirketi Chevron'un Tayland ortaklığı tarafından işletilen açık deniz petrol kuyusunda çalışan işçiler, kıyıdan 220 kilometre açıkta yüzen bir köpek olduğunu fark etti.

Köpek, ip yardımıyla platforma çıkarıldı.

Olayı Facebook hesabından duyuran Taylandlı işçi Vitisak Payalaw, köpeğin hiç havlamadığını ve sükunet içinde kurtarıcılarıyla iş birliği yaptığını aktardı.

Denizin durgun olmasının şans olduğunu vurgulayan Payalaw, aksi halde köpeğin dalgalı denizde muhtemelen fark edilemeyeceğini belirtti.

Kurtarılan köpek, Tayland'ın güneyindeki Songkhla kentinde karaya çıkarılıp serbest bırakıldı.

Köpeğin limanda demirli balıkçı teknelerinden birine yanlışlıkla girdiği ve tekne denize açıldığında düştüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: AA