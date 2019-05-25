Tayland'da kimyevi madde taşıyan gemi yandı: 130 kişi hastanelik oldu
– Tayland'da bir limanda, kimyasal madde taşıyan bir kargo gemisi yandı, 130 kişi hastanelik oldu.
– Tayland'da bir limanda, kimyasal madde taşıyan bir kargo gemisi yandı, 130 kişi hastanelik oldu.
Tayland'ın Chonburi eyaletinde bulunan Bang Lamung bölgesindeki Laem Chabang limanında, kimyasal madde taşıyan bir kargo gemisi yandı.
Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 130'dan fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı, fakat durumlarının ciddi olmadığı belirtildi.
Yangının geminin deposundaki kargo bölümünde başladığından şüpheleniliyor.
Kaynak: DHA
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