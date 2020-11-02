Tayland'da kaybolan kedi, 'borçlu' şekilde sahibine döndü
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Tayland'da kaybolan kedi, 'borçlu' şekilde sahibine döndü

02.11.2020 22:22 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:35
Tayland'da kaybolan kedi, 'borçlu' şekilde sahibine döndü

Tayland'da evden kaçan bir kedi, üç gün sonra boynunda, "Kediniz benim tezgahımdaki uskumrulara bakıyordu, ben de ona üç tane verdim" bir kağıt parçası bağlanmış şekilde sahibine döndü.

Tayland'da evden kaçan bir kedi, üç gün sonra boynunda, "Kediniz benim tezgahımdaki uskumrulara bakıyordu, ben de ona üç tane verdim" bir kağıt parçası bağlanmış şekilde sahibine döndü. Sahibi sosyal medyada yayınladığı mesajda, "Üç gün gitti ve borçla döndü" dedi.

İlginç olay, Tayland'da meydana geldi. Sahibinin evinden kaçan bir kedi, üç gün sonra 'borçlu' bir şekilde geri döndü. Yaşadığı yere dönen kedinin boynunda bir kağıt parçası olduğunu fark eden sahibinin sosyal medya paylaşımı, yoğun ilgi gördü. Kedinin boynuna bağlanan kağıtta, "Kediniz benim tezgahımdaki uskumrulara bakıyordu, ben de ona üç tane verdim" yazılıydı. Sahibi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üç gün gitti ve borçla döndü" ifadelerini kullandı.


Tayland'da kaybolan kedi, 'borçlu' şekilde sahibine döndü
Tayland'da kaybolan kedi, 'borçlu' şekilde sahibine döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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