Tayland'da karnı acıkan fil, 1 ay sonra ikinci kez aynı evin mutfak duvarını kırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tayland'da karnı acıkan fil, 1 ay sonra ikinci kez aynı evin mutfak duvarını kırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Tayland'da karnı acıkan fil, 1 ay sonra ikinci kez aynı evin mutfak duvarını kırdı Tayland'da karnı acıkan fil, 1 ay sonra ikinci kez aynı evin mutfak duvarını kırarak yiyecek aradı.

- Tayland'da karnı acıkan fil, 1 ay sonra ikinci kez aynı evin mutfak duvarını kırdı

BANGKOK - Tayland'da karnı acıkan fil, 1 ay sonra ikinci kez aynı evin mutfak duvarını kırarak yiyecek aradı.

Tayland'da karnı acıkan fil, Prachuap Khiri Khan ilinde yer alan Chalerm Phrakiat Pattana köyünde ikamet eden 29 yaşındaki Ratchadawan Puengprasoppon'un evini 1 ay sonra ikince kez ziyaret etti. En son 20 Haziran'da Puengprasoppon'un evinin mutfak duvarını kıran fil, dün yine aynı duvarı kırarak hortumu ile mutfakta yiyecek aradı. Ev sahibi, filin evine ikinci ziyaretine ait anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Gece saatlerinde içerden gelen sesler üzerine yatağından fırlayan Puengprasoppon, mutfağa gittiğinde bir filin duvarı kırdığını ve hortumunu içeri uzattığını gördü. Puengprasoppon, ailesinin güvenliğinden endişe ettiği için Tayland'ın doğusundaki milli park alanından ayrılmayı planladığını aktardı.

Yerel yönetim ise olayın ardından filin ilk ziyaretinde olduğu gibi duvarı tamir etme sözü verdi.

Tayland'da karnı acıkan fil, 1 ay sonra ikinci kez aynı evin mutfak duvarını kırdı
Tayland'da karnı acıkan fil, 1 ay sonra ikinci kez aynı evin mutfak duvarını kırdı
Tayland'da karnı acıkan fil, 1 ay sonra ikinci kez aynı evin mutfak duvarını kırdı
Tayland'da karnı acıkan fil, 1 ay sonra ikinci kez aynı evin mutfak duvarını kırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Bakan Hande Yener Düm Tek Tek Acun Ilıcalı
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Alper Yılmaz Gedson Fernandes Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tayland'da karnı acıkan fil, 1 ay sonra ikinci kez aynı evin mutfak duvarını kırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 18:47:51. #1.16#

title