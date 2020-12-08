Tayland'da kapatılan muhalefet partisinin lideri, OHAL kararını ihlalden suçlandı
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Tayland'da kapatılan muhalefet partisinin lideri, OHAL kararını ihlalden suçlandı

08.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:06
Tayland'da kapatılan muhalefet partisinin lideri, OHAL kararını ihlalden suçlandı

KUALA Tayland'da 2019 seçimlerinin ardından seçim kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapatılan muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin lideri Thanathorn Juangroongruangkit'e, ekim ayında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kararlarına uymadığı gerekçesiyle dava açıldı.

KUALA Tayland'da 2019 seçimlerinin ardından seçim kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapatılan muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin lideri Thanathorn Juangroongruangkit'e, ekim ayında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kararlarına uymadığı gerekçesiyle dava açıldı.

Yazılı açıklamada bulunan muhalif lider Thanathorn, hükümetin 15 Ekim'de Bangkok'ta OHAL ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamasının ardından 17 Ekim'de gösteri düzenlediği için, yasaları ihlal suçundan kendisine dava açıldığını bildirdi.

Thanathorn, ilk duruşmanın gelecek günlerde yapılacağını kaydetti.

Bunun yanı sıra hükümet karşıtı gösterileri organize eden üç protesto lideri hakkında, Tayland Kralı ve monarşiye karşı çıkarak "Kral'a ihanet" yasasını çiğnedikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Tayland basınındaki haberlere göre, monarşi yanlısı bir grup, geçen ayki hükümet karşıtı gösterilerde yaptıkları konuşmalarda monarşiyi eleştirdikleri gerekçesiyle protesto liderlerinden Parit Chiwarak, Panusaya Sithijirawattanakul ve Panupong Jadnok hakkında suç duyurusunda bulundu.

Geçen ay gözaltına alınan protestocuların 12 liderine, monarşiye hakaret suçlamaları yöneltilmişti.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

29 Ekim'de Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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