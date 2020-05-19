Tayland'da kanlı protestoların yıl dönümünde ölenler anıldı Tayland'da Kızıl Gömlekliler, başkent Bangkok'ta ordunun güç kullanarak bastırdığı gösterilerin yıl dönümünde ölenleri andı.

Tayland'da Kızıl Gömlekliler, başkent Bangkok'ta ordunun güç kullanarak bastırdığı gösterilerin yıl dönümünde ölenleri andı.

Kızıl Gömlekliler olarak adlandırılan bir grup, ölen göstericileri anmak için olayların yaşandığı Bangkok'un finans merkezinde bir araya geldi.

Anma sırasında herhangi bir olay yaşanmazken, katılımcılar yaşamını kaybedenler için dua etti.

Hükümet baskısı nedeniyle olaylarda hayatını kaybedenleri anma törenleri son yıllarda azalırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı göstericiler ise sanal ortamda anma töreni düzenleyeceklerini açıkladı.

Kırmızı Gömlekliler'in eskisi kadar aktif olmadığı ülkede, Kovid-19 pandemisi nedeniyle büyük ölçekli toplantılara da izin verilmiyor.

Tayland'da 2006'da eski başbakan Thaksin Shinawatra askeri darbe sonucu görevinden uzaklaştırılmış ve Taksin'in yerine 2007'de yapılan seçimlerde yine onun partisinden bir isim seçilmişti.

Taksin yanlısı hükümet, Taksin karşıtı "Sarı Gömlekliler" adı verilen protestocuların aylarca süren gösterileri ve 2007 seçimlerindeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle mahkemece görevden uzaklaştırılmış, yerine ordu destekli Abhisit Vejjajiva hükümeti kurulmuştu.

Başkentin finans merkezi, Taksin'in de destek verdiği Vejjajiva hükümetine karşı yapılan protestolarda, göstericiler tarafından kamp alanı haline getirilmişti.

Ordu birliklerinin, finans merkezindeki Kızıl Gömlekliler'e 19 Mayıs 2010'daki müdahalesi sonucu 92 kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık 100 bin kişilik gösterilerde Başbakan Abhisit Vejjajiva hükümetinin istifası isteniyordu.

Kaynak: AA