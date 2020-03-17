Tayland'da kamu binasına iki bombalı saldırı: 25 yaralı Tayland'ın Yala kentinde gerçekleştirilen iki bombalı saldırı sonucu en az 25 kişi yaralandı.

Tayland'ın Yala kentinde gerçekleştirilen iki bombalı saldırı sonucu en az 25 kişi yaralandı.



Tayland'ın güneyinde bulunan Muang bölgesi Yala kentinde kamu dairesine yönelik 10 dakika arayla iki bombalı saldırı gerçekleştirildi. Ülkenin güney sınırında gerçekleştirilen saldırılarda bombaların patlaması sonucu 25 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralıların arasında 3 yerel gazeteci, 5 polis, asker ve yerel yetkililer olduğu belirtildi. Polis, ilk bombanın halkı olay yerine çekmeyi amaçlayan bir tuzak olduğunu, saldırıda bomba yüklü bir aracın kullanıldığı belirtti.



Polis ayrıca, saldırının korona virüsü salgınını görüşmek için valiler ve sağlık yetkililerinin bir araya geldiği sırada gerçekleştirildiğini aktardı. - BANGKOK

Kaynak: İHA