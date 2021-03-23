Tayland'da kabine değişikliği kral tarafından onaylandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tayland'da kabine değişikliği kral tarafından onaylandı

23.03.2021 23:41 | Son Güncelleme: 24.03.2021 00:01
Tayland'da kabine değişikliği kral tarafından onaylandı

Tayland'da geçen ay mahkemece görevden alınan 2 bakan ve 1 bakan yardımcısı görevlerini alacak yeni isimlerin atamaları Kral Maha Vajiralongkorn'un onayının ardından gerçekleşti.

Tayland'da geçen ay mahkemece görevden alınan 2 bakan ve 1 bakan yardımcısı görevlerini alacak yeni isimlerin atamaları Kral Maha Vajiralongkorn'un onayının ardından gerçekleşti.

Başkent Bangkok'taki ceza mahkemesince geçen ay görevden alınan 2 bakan ve 1 bakan yardımcısının yerini alacak yeni isimlerin atamaları, Kral Maha'nın onayının ve resmi gazetede yayımlanmasının ardından resmileşti.

Eski Dijital Ekonomi Bakanı Buddhipongse Punnakanta'nın yerini Chaiwut Thanakhamanusorn, eski Eğitim Bakanı Nataphol Teepsuwan'nın yerini de Trinuch Thienthong aldı. Her iki ismin de iktidardaki Palang Pracharath (Halkın Devlet İktidarı) Partisinin milletvekilleri olduğu belirtildi.

Eski Ulaştırma Bakan Yardımcısı Thaworn Senneam'in yerine ise Başbakan Prayuth'un koalisyon hükümetindeki güç dengesini korumak amacıyla, Bhumjaithai Partisinden Milletvekili Weerasak Wangsuphakijkosol, Ticaret Bakan Yardımcılığından alınarak Ulaştırma Bakan Yardımcılığına atandı. Weerasak'ın boşattığı Ticaret Bakan Yardımcılığına ise Demokrat Parti Milletvekili Sinit Lertkrai atandı.

3 bakan 2014'te darbeyle sonuçlanan protestolarda isyana teşvikten suçlu bulunmuştu

Bangkok Ceza Mahkemesi, 24 Şubat'ta Dijital Ekonomi Bakanı Buddhipongse Punnakanta, Eğitim Bakanı Nataphol Teepsuwan ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Thaworn Senneam'in yargılandığı 2013-2014'teki hükümet karşıtı protestolara ilişkin davada kararını açıklayarak 3 kabine üyesini hükümet karşıtı gösterilere katılarak halkı isyana teşvik etmekten suçlu bulmuştu.

Mahkeme, 3 bakanla yargılanan çoğu siyasi 26 kişiyi hükümet karşıtı gösterilere katılarak halkı isyana teşvik etmekten suçlu bulmuş ve söz konusu kişiler 5 yıldan 7 yıla varan hapis cezalarına çarptırılmıştı.

3 bakan mahkumiyetlerine karşı temyiz başvurusunda bulunsalar bile görevlerinden derhal ayrılmak zorunda kalmıştı.

Tayland'da yolsuzluk ve krala saygısızlıkla suçlanarak askeri darbeyle 2006'da görevinden uzaklaştırılan eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın kardeşi Yinglak Şinavatra 2011'de seçimle iktidara gelmişti.

Yinglak'ı "ağabeyinin kuklası" olmakla suçlayarak istifasını isteyen hükümet karşıtları tarafından başlatılan halk ayaklanmasının bastırılamaması üzerine Tayland ordusu 22 Mayıs 2014'te yönetime el koymuştu.

Başbakan Prayuth'un hükümeti ise Mart 2019'da yapılan genel seçimlerden sonra Haziran 2019'da kuruldu. Prayuth, 2014'te Tayland Kraliyet Ordusu komutanıyken darbe yaptıktan sonra 2014-2019 yıllarında iş başında kalan askeri hükümete başkanlık etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Türkan Şoray Acun Ilıcalı Demet Akalın Merve Dizdar
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Gönül Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Sivas Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tayland'da kabine değişikliği kral tarafından onaylandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 00:01:41. #1.15#
title