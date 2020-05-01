Tayland'da iç hat uçuşları sınırlı olarak başladı
01.05.2020 21:28 | Son Güncelleme: 01.05.2020 21:28
Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yasaklanan iç hat uçuşlarının sınırlı olarak başladığı bildirildi.
Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yasaklanan iç hat uçuşlarının sınırlı olarak başladığı bildirildi.
Hava Meydanları Departmanından yapılan açıklamada, ülke genelindeki havaalanlarından 14'ünün açıldığı bildirildi.
Yeniden başlatılan iç hat uçuşlarının sınırlı sayıda destinasyona gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, tüm havaalanlarında sosyal mesafe kuralına uyulacağı, yolcuların maske takmasının zorunlu olacağı kaydedildi.
Öte yandan, ülkede uluslararası uçuşlara yönelik yasak devam edecek.
Tayland'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 960'a yükselirken, salgın dolayısıyla 54 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA