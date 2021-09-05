Tayland'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
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Tayland'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Tayland'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Başbakan Prayut Çan-oça hükümetine karşı protestolar devam ediyor.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Başbakan Prayut Çan-oça hükümetine karşı protestolar devam ediyor.

Siyasi reformların başlatılması ve Başbakan Prayut'un görevi bırakması talebiyle çok sayıda kişi Bangkok'un merkezindeki yoğun Asoke kavşağında toplanırken militan bir grup başka yerlerde polisle çatıştı.

Eski bakan yardımcısı olan protesto organizatörü Nattawut Saikua, Asoke kavşağında mitinglerin her akşam devam edeceğini söyledi.

Prayut'un parlamentodan güvenoyu almasının ardından gerçekleştirilen protesto, eski Başbakan Thaksin Shinawatra'nın destekçileri dahil farklı grupları bir araya getirdi.

Tayland polisi 7 ve 10 Ağustos'ta Bangkok'taki Demokrasi Meydanı'nda hükümet karşıtı göstericilere sert müdahalede bulunmuş, onlarca kişi yaralanırken çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

13 Ağustos'ta da hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadele yöntemini protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

Ülkede hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefet partilerine yapılan baskılar ve seçim sistemindeki adaletsizliklerden ötürü Aralık 2019'dan bu yana belirli aralıklarla kitlesel protestolarını sürdürüyor.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisi'nin kapatılıp Meclis'ten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Ekim 2020'de Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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