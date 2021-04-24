Tayland'da hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan iki muhalif kefaletle serbest bırakıldı
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Tayland'da hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan iki muhalif kefaletle serbest bırakıldı

Tayland'da hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan iki muhalif kefaletle serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Tayland'da hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan demokrasi yanlısı 2 aktivist kefaletle salıverildi.

Tayland'da hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan demokrasi yanlısı 2 aktivist kefaletle salıverildi.

2020 yılının eylül ayında düzenlenen gösterilerde yer alan ve krala hakaretle suçlanan Somyot Pruksakasemsuk ve Jatupat Boonpattararaksa, dün akşam tutuldukları Bangkok Remand Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

Taylandlı muhaliflerin 6 bin 400 dolar kefalet ödedikleri, ülkeyi terk etmemeleri ve monarşinin itibarına zarar verecek faaliyetle bulunmamaları şartı ile salıverildikleri kaydedildi.

Jatupat, 8 Mart'ta gözaltına alınmış ve avukatı kefaletle serbest bırakılması için 5 kez başvuruda bulunmuştu.

Somyot, 9 Şubat'ta gözaltına alınmış ve avukatı kefaletle salıverilmesi amacıyla 7 kez başvuru yapmıştı.

Tayland Kralı'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi olan "krala hakaret suçu" ülkede tartışılıyor.

2020 yılı boyunca monarşiye hakaret ettikleri gerekçesiyle polise şikayet edilen 23 protestocu hakkında dava açılmıştı.

Söz konusu yasanın son 3 yıldır hiç kullanılmadığı ifade edilmiş, 2020'deki suçlama sayısının "son yılların en yüksek rakamı" olduğu bildirilmişti.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp Meclis'ten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Ekim 2020'de Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı Senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturdukları anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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