Tayland'da hükümet karşıtı göstericiler monarşi reformu çağrılarını yineledi
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Tayland'da hükümet karşıtı göstericiler monarşi reformu çağrılarını yineledi

Tayland'da hükümet karşıtı göstericiler monarşi reformu çağrılarını yineledi
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Tayland'da hükümet karşıtı bir grup monarşi reformu için çağrılarını yineledi.

Tayland'da hükümet karşıtı bir grup monarşi reformu için çağrılarını yineledi.

Başkent Bangkok'ta, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen, 3 Ağustos 2020'deki protestoları anmak amacıyla yaklaşık 200 kişi bir araya gelerek monarşide reform çağrılarını yineledi.

Protesto liderlerinden Arnon Nampha yaptığı konuşmada, bu yılın monarşi reformunun tartışılacağı son yıl olacağını ifade ederek, "Güneşin doğuşunu engelleyemezsiniz, insanların neye inanıp neye inanmayacağını belirleyemezsiniz." dedi.

Arnon, monarşi reformu için çağrılarını yineleyerek, protestolarla sadece baskı oluşturmak için değil, parlamentoda yasa tasarısı önermek için de savaşılacağını dile getirdi.

Protestolarda bazı sivil haklar avukatlarının bilim kurgu filmlerinden esinlenerek farklı kostümler giydiği belirtildi.

Monarşi reformu talebi

İnsan hakları savunucusu Arnon liderliğinde, 3 Ağustos 2020'de toplanan bir grup, ülke tarihinde ilk defa Tayland Kralı'nı eleştirerek monarşi reformu talep etmişti.

Monarşiyi eleştiren protestolar büyüyerek devam etmiş ve 10 Ağustos 2020'de Bangkok'taki Thammasat Üniversitesinde okuyan bir grup öğrenci, Tayland Kralı'nı eleştirenlere hapis cezası veren "Kral'a ihanet yasasının" kaldırılması talebinde bulunmuştu. Üniversite öğrencilerinin protestosundan 6 gün sonra yaklaşık 10 bin kişilik bir grup, Bangkok'taki Demokrasi Anıtı etrafında toplanarak "monarşi reformu" çağrısını sürdürmüştü.

Ülkede mahkeme, 1 Haziran'da, hükümet karşıtı protestolar nedeniyle gözaltına alınan ve "Kral'a ihanet" yasasını ihlalle suçlanarak tutuklu yargılanan Arnon Nampha ve Panupong Jadnok'un kefaletle salıverilmesine hükmetmişti.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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