Tayland'da göstericiler, "monarşi için reform" çağrısı yaptı Tayland'da yüzlerce protestocu, "monarşide reform yapılması ve Kral Maha Vajiralongkorn'un yetkilerinin sınırlandırılması" çağrısında bulundu.

Tayland'da yüzlerce protestocu, "monarşide reform yapılması ve Kral Maha Vajiralongkorn'un yetkilerinin sınırlandırılması" çağrısında bulundu.

Ülke basınındaki habere göre yaklaşık 200 protestocu, Tayland monarşisinde değişiklik yapılması ve Kralın yetkilerinin sınırlandırılması talebiyle başkent Bangkok'ta gösteri yaptı.

Protestocular, monarşiyi demokratik değerlerin altını oyan güçlere sahip olmak ve hükümetin muhalefete yönelik baskılarına sessiz kalmakla suçlayarak reforma gidilmesini istedi.

Grup, monarşinin yetkisini artıran yasaların iptal edilmesi talebinde bulunurken monarşiyi devirmeyi değil bu kurumun Tayland toplumunda doğru bir şekilde var olmasını istediklerini belirtti.

Bazı göstericiler ise muhaliflere yönelik baskı politikasını eleştirerek, yurt dışında yaşayan muhalif isimlerin ortadan kaybolduğu ve çoğunun da ölü bulunduğunu iddia etti.

Tayland'da Krala karşı ihanet yasaları gereğince monarşiyi eleştirmek yasak. Aksine hareket edenler için 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngörülüyor. Öte yandan, polis göstericilere müdahale etmedi.

Vajiralongkorn'un 2016'da tahta geçmesinin ardından silahlı kuvvetlerin bazı birimleriyle 10 milyarlarca dolar değerindeki saray varlıkları üzerindeki kontrolünü ele aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA