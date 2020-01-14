Tayland'da "gizemli solunum yolu hastalığı" şüphesi

14.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:26

Tayland'da nedeni henüz belirlenemeyen ve şiddetli akut solunum yolu sendromuna (SARS) benzetilen "gizemli solunum yolu hastalığı" şüphesiyle bir kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 61 yaşındaki Çinli bir kadının gizemli hastalık belirtileri göstermesi üzerine 8 Ocak'ta başkent Bangkok yakınlarında bir hastanede karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, Çinli kadının durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Çinli ve Taylandlı yetkililer, Dünya Sağlık Örgütünden uzmanlarla çalışmalarını yürütüyor.

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde SARS benzeri virüsün etkilediği bir kişi 11 Ocak'ta yaşamını yitirmişti.

Vuhan'da ortaya çıkan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan SARS salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açıyor.

Virüse Vuhan dışında, Hong Kong, Tayvan ve Güney Kore'de de rastlandı. Çin dışında rastlanan vakalarda hastaların Vuhan'a seyahat etmiş kişiler olması salgın ihtimalini güçlendiriyor.

Genetik yapısı SARS ile yüzde 80 örtüşüyor

Hong Kong Üniversitesinden uzman Yuen Kwok-yung, henüz tanımlayan ve kaynağı bilinmeyen virüsün genetik yapısının SARS virüsüyle yüzde 80 örtüştüğünü belirtti.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar 8 binden fazla kişide SARS virüsü görülürken bunlardan 775'i hayatını kaybetti.

SARS nedeniyle 2003 yılında Çin'de 349, Hong Kong'da 299 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA