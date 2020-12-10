Tayland'da, festivalde atılan havai fişekler maymunları korkuttu
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Tayland'da, festivalde atılan havai fişekler maymunları korkuttu

10.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:31
Tayland'da, festivalde atılan havai fişekler maymunları korkuttu

Tayland'da Budist tapınağında yaşayan maymunlar, 'Maymun doğum günü' festival kapsamı sırasında patlatılan havai fişek gösterisinden korktu.

Tayland'da Budist tapınağında yaşayan maymunlar, 'Maymun doğum günü' festival kapsamı sırasında patlatılan havai fişek gösterisinden korktu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un kuzeyindeki Lopburi şehrindeki Budist tapınağında maymunlar,  her yıl düzenlenen 'Maymun doğum günü' Festival'i sırasında patlatılan havai fişeklerden korktu. O anlar festivale katılan ziyaretçiler tarafından kayda alındı. Görüntülerde, havai fişeklerin patlama esnasında maymunlar kaçışmaları görüldü. Bölgede yaşayan Chokchai Panumas, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Buradaki maymunlar normalde saldırgandır. Ama havai fişekler patladığında küçük bebekler gibi oluyorlar" dedi.

KOVİD-19'DAN ETKİLENDİLER

Tayland'da maymunlar turistlerin en ilgi gösterdiği hayvanlar olarak biliniyor. Düzenlenen festival ise 'Maymun doğum günü' festivali olarak biliniyor. Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle turist sayısında ciddi düşüş yaşanan Tayland'da maymunların gıda bulamaması nedeniyle yiyecek çalmaya başladıkları ve gittikçe agresifleştikleri belirtildi. 


Tayland'da, festivalde atılan havai fişekler maymunları korkuttu
Tayland'da, festivalde atılan havai fişekler maymunları korkuttu
Tayland'da, festivalde atılan havai fişekler maymunları korkuttu
Tayland'da, festivalde atılan havai fişekler maymunları korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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