Tayland'da, festivalde atılan havai fişekler maymunları korkuttu
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Tayland'da, festivalde atılan havai fişekler maymunları korkuttu

09.12.2020 22:24 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:29
Tayland'da, festivalde atılan havai fişekler maymunları korkuttu

Tayland'da Budist tapınağında yaşayan maymunlar, festival kapsamında yapılan havai fişek gösterisinden korktu.

Tayland'da Budist tapınağında yaşayan maymunlar, festival kapsamında yapılan havai fişek gösterisinden korktu. O anlar saniye saniye kameralara yansırken; bölge halkı, "Maymunlar normalde çok agresif ama havai fişekler patlayınca bebek gibi oluyorlar" dedi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un kuzeyindeki Lopburi ilinde bulunan Budist tapınağında yaşayan maymunlar, kendileri için düzenlenen festivalde yapılan havai fişek gösterisinden korktu. Patlama seslerini duyan maymunların, hızlı adımlarla kaçtıkları görüldü. Bölgede yaşayan Chokchai Panumas, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Buradaki maymunlar normalde saldırgandır. Ama havai fişekler patladığında küçük bebekler gibi oluyorlar" ifadelerini kullandı.

HER YIL FESTİVAL DÜZENLENİYOR

Tayland'da maymunlar turistlerin en ilgi gösterdiği hayvanlar olarak biliniyor. Düzenlenen festival ise 'Maymun doğum günü' festivali olarak biliniyor. Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle turist sayısında ciddi düşüş yaşanan Tayland'da maymunların yiyecek çalmaya başladıkları ve gittikçe agresifleştikleri ifade ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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