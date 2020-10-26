Tayland'da festivalde 2 yaşında çocukla korkunç gösteri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tayland'da festivalde 2 yaşında çocukla korkunç gösteri

26.10.2020 17:28 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:32
Tayland'da festivalde 2 yaşında çocukla korkunç gösteri

Talyand'da Dokuz İmparator Tanrılar Festivali'nde 2 yaşındaki çcouk, 9 metre uzunluğundaki direğin ucuna bağlanarak sallandı.

Talyand'da Dokuz İmparator Tanrılar Festivali'nde 2 yaşındaki çcouk, 9 metre uzunluğundaki direğin ucuna bağlanarak sallandı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Tayland'da Çin takviminin 9. ay ayının arifesinde başlayan dokuz günlük bir festival olan Dokuz İmparator Tanrılar Festivali'nde 2 yaşındaki kız çocuğu ile yapılan gösteri kameralara yansıdı. Gösteri kapsamında 2 yaşındaki çocuk, 9 metrelik bir direğin ucuna iple bağlandı. Daha sonra direğin tepesine tırmanan kişi, çocuğun ayak bileğine başka bir ip bağladı. Bu sırada yüksekten korkan çocuğun ağladığı görüldü.

BİLEĞİNDEN İPLE BAŞ AŞAĞI ŞEKİLDE SARKITILDI

 Çocuğun ayak bileğine ip bağlayan kişi, daha sonra çocuğu baş aşağı sarkıttı. Görüntüleri kaydeden turist, yerel medyaya yaptığı açıklamada, gördükleri karşısında şok olduğunu ifade ederek, "Bunun özel bir dini anlamı olup olmadığından veya şovun bir parçası olup olmadığından emin değilim. Ama kız kesinlikle korkmuş görünüyordu ve bunun güvenli olduğundan emin değilim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Şevket Çoruh Birkan Sokullu
Spor Babel Tisserand Okan Buruk Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla İslam Sabah Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tayland'da festivalde 2 yaşında çocukla korkunç gösteri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 17:35:08. #1.15#
title