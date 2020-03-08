Tayland'da feshedilen muhalefet partisi milletvekillerinden yeni parti
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tayland'da feshedilen muhalefet partisi milletvekillerinden yeni parti - Haber
Milletvekili, Tayland, Güncel

Tayland'da feshedilen muhalefet partisi milletvekillerinden yeni parti

Tayland'da iki hafta önce feshedilen Gelecek İleri Partisinin (FFP) 55 milletvekili, İleri Hareket Partisi (MFP) adında yeni bir parti kurduklarını duyurdu.

08.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:30
Tayland'da feshedilen muhalefet partisi milletvekillerinden yeni parti

Tayland'da iki hafta önce feshedilen Gelecek İleri Partisinin (FFP) 55 milletvekili, İleri Hareket Partisi (MFP) adında yeni bir parti kurduklarını duyurdu.

Yerel basındaki haberlere göre, yeni partinin başındaki isim Pita Limjaroenrat, yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta yeni partinin kaydını yapacağız. Toplantıda bana milletvekillerinin geçici lideri olarak oy verildi." dedi.

Limjaroenrat, eski liderler olmadan yola devam edileceğini vurgulayarak "FFP'nin ilkeleri değişmeyecek fakat bu bizim kendi yolculuğumuz ve kendi kararlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Askeri cuntanın genişletilen gücüne karşı çalışmaya devam edeceklerini belirten Limjaroenrat, bu durumun en başından beri ortak hedefleri olduğunu kaydetti.

FFP, 21 Şubat'ta feshedilmişti

Anayasa Mahkemesi, 21 Şubat'ta parlamentodaki en büyük ikinci muhalefet partisi FFP'nin, seçim yasasını ihlal etme suçundan feshedilmesine hükmetmişti.

Mahkeme, kendi lideri ve kurucusu Thanathorn Juangroongruangkit'den 6 milyon ABD doları (36,6 milyon TL) borç alarak seçim yasasını çiğnediği gerekçesiyle FFP'nin feshine karar vermişti.

Partinin yürütme kurulu üyeleri, 10 yıl boyunca siyasi faaliyetlerden men edilmişti.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haber
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Haber
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar James Jeffrey Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilek Yaman Demet Akalın Muhterem Nur Gülben Ergen
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Avrupa Yunanistan Denizlispor Dünya Kadınlar Günü
Şu an buradasınız: Tayland'da feshedilen muhalefet partisi milletvekillerinden yeni parti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 19:00:58. #1.14#