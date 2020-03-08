Tayland'da feshedilen muhalefet partisi milletvekillerinden yeni parti Tayland'da iki hafta önce feshedilen Gelecek İleri Partisinin (FFP) 55 milletvekili, İleri Hareket Partisi (MFP) adında yeni bir parti kurduklarını duyurdu.

Tayland'da iki hafta önce feshedilen Gelecek İleri Partisinin (FFP) 55 milletvekili, İleri Hareket Partisi (MFP) adında yeni bir parti kurduklarını duyurdu.

Yerel basındaki haberlere göre, yeni partinin başındaki isim Pita Limjaroenrat, yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta yeni partinin kaydını yapacağız. Toplantıda bana milletvekillerinin geçici lideri olarak oy verildi." dedi.

Limjaroenrat, eski liderler olmadan yola devam edileceğini vurgulayarak "FFP'nin ilkeleri değişmeyecek fakat bu bizim kendi yolculuğumuz ve kendi kararlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Askeri cuntanın genişletilen gücüne karşı çalışmaya devam edeceklerini belirten Limjaroenrat, bu durumun en başından beri ortak hedefleri olduğunu kaydetti.

FFP, 21 Şubat'ta feshedilmişti

Anayasa Mahkemesi, 21 Şubat'ta parlamentodaki en büyük ikinci muhalefet partisi FFP'nin, seçim yasasını ihlal etme suçundan feshedilmesine hükmetmişti.

Mahkeme, kendi lideri ve kurucusu Thanathorn Juangroongruangkit'den 6 milyon ABD doları (36,6 milyon TL) borç alarak seçim yasasını çiğnediği gerekçesiyle FFP'nin feshine karar vermişti.

Partinin yürütme kurulu üyeleri, 10 yıl boyunca siyasi faaliyetlerden men edilmişti.

Kaynak: AA