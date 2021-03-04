Tayland'da Facebook'un ordu bağlantılı sayfaları kapatmasına ilişkin soruşturma başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tayland'da Facebook'un ordu bağlantılı sayfaları kapatmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

04.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:17
Tayland'da Facebook'un ordu bağlantılı sayfaları kapatmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Tayland'da Facebook'un ordu bağlantılı 185 sayfayı kapatmasına ilişkin Kraliyet Ordusunun soruşturma başlattığı bildirildi.

Tayland'da Facebook'un ordu bağlantılı 185 sayfayı kapatmasına ilişkin Kraliyet Ordusunun soruşturma başlattığı bildirildi.

Başbakan Prayuth Chan-ocha, Facebook'un ordu bağlantılı hesapları kapatmasının farklı şekillerde yorumlanabileceğini ve bunun açıklığa kavuşturulması amacıyla orduya konuyla ilgili soruşturma açma talimatı verdiğini duyurdu.

Facebook, dün Tayland ordusuna ait hesapların "eşgüdümlü gerçek olmayan davranışlarda" bulunarak "topluluk standartlarını" ihlal ettiği gerekçesiyle 77 hesabı, 72 sayfayı, 18 grubu ve 18 Instagram hesabını kapattığını açıklamıştı.

Açıklamada, söz konusu hesapların, "bağımsızlık yanlısı isyancı grupların faaliyet gösterdiği Tayland'ın güney bölgesindeki halkı" hedef aldığı kaydedilmişti.

Ayrıca açıklamada, ordu bağlantılı hesapların, Tayland ordusunu ve monarşiyi destekleyen ve ayrılıkçı hareketleri eleştiren içerikler paylaştığına dikkat çekilmişti.

Aktivistlerden Tayland Kraliyet Ordusunun sosyal medya faaliyetlerine karşı dava

Tayland'da 3 aktivist, Tayland Kraliyet Ordusunun sosyal medyadaki "bilgi operasyonlarının" durdurulması için başkent Bangkok'taki İdare Mahkemesine dava açtı.

Aktivistler, ordunun söz konusu faaliyetleri yürütme yetkisi bulunmadığını vurgulayarak, hükümetin fikirlerini ifade etmek isteyenleri koruması ve farklı görüşlere sahip olanlara saldırılmaması çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Eda Ece İrem Derici Kenan Doğulu Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Taşdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tayland'da Facebook'un ordu bağlantılı sayfaları kapatmasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 13:34:08. #1.15#
title