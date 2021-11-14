Tayland'da demokrasi yanlıları gösteri düzenledi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yüzlerce kişi, Anayasa Mahkemesinin, protestocuların monarşi reformu talebinde bulunmasının hükümeti devirme girişimleriyle eşdeğer olduğuna dair kararına tepki göstererek sokaklara döküldü.

Başkentin Demokrasi Anıtı'na doğru yürümeyi planlayan ancak polisin yolları kapatması üzerine rotayı değiştiren yüzlerce protestocu, Alman Büyükelçiliğine yürüdü.

Protestocular arasında bir temsilci okuduğu bildiriyle mitingin amacının "demokrasiyi korumak ve mutlak monarşiye karşı seslerini yükseltmek olduğunu" söyledi.

Mahkemenin, 10 Kasım'da, daha önce yapılan monarşi reform çağrılarının yasa dışı olduğu yönünde verdiği kararını protesto eden göstericiler Anayasa Mahkemesi yargıçlarının maketlerini yaktı.

Polis ve acil servis yetkilileri, 3 protestocunun yaralı olduğunu, bunlardan ikisinin hastaneden taburcu edildiğini, birinin tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Göstericilerin yaralanma sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.

Protestocular, 2016'da babasının ölümünün ardından tahta geçen Kral Maha Vajiralongkorn'un istikrarlı biçimde güç topladığını ve anayasal bir monarşi kuran 1932 devriminin tarihsel önemini küçümsediğini iddia ediyor.

Monarşi reformu talebi

İnsan hakları savunucusu Arnon Nampha liderliğinde 3 Ağustos 2020'de toplanan bir grup, ülke tarihinde ilk defa Tayland Kralını eleştirerek monarşi reformu talep etmişti.

Monarşiyi eleştiren protestolar büyüyerek devam etmiş ve 10 Ağustos 2020'de Bangkok'taki Thammasat Üniversitesinde okuyan bir grup öğrenci, Tayland Kralını eleştirenlere hapis cezası veren "Kral'a ihanet yasasının" kaldırılması talebinde bulunmuştu. Üniversite öğrencilerinin protestosundan 6 gün sonra yaklaşık 10 bin kişilik bir grup, Bangkok'taki Demokrasi Anıtı etrafında toplanarak "monarşi reformu" çağrısını sürdürmüştü.

Ülkede mahkeme, 1 Haziran'da, hükümet karşıtı protestolar nedeniyle gözaltına alınan ve "Krala ihanet" yasasını ihlalle suçlanarak tutuklu yargılanan Arnon Nampha ve Panupong Jadnok'un kefaletle salıverilmesine hükmetmişti.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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