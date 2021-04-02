Tayland'da cezaevindeki demokrasi aktivistinin açlık grevi yaptığı fark edildi
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Tayland'da cezaevindeki demokrasi aktivistinin açlık grevi yaptığı fark edildi

Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Tayland'da cezaevindeki demokrasi aktivistinin açlık grevi yaptığı fark edildi

Tayland'da cezaevinde bulunan demokrasi yanlısı aktivistlerden 22 yaşındaki Parit Chiwarak'ın açlık grevi yaptığı anlaşıldı.

Tayland'da cezaevinde bulunan demokrasi yanlısı aktivistlerden 22 yaşındaki Parit Chiwarak'ın açlık grevi yaptığı anlaşıldı.

Cezaevi memurları tarafından 2 haftadan fazla süredir açlık grevi yaptığı fark edilen aktiviste 27 Mart'tan itibaren damar yolu ile sıvı verilmeye başlandı.

Başkent Bangkok'un kuzeyinde bulunan Pathumthani Gözaltı Merkezi'ndeki Chiwarak, yaklaşık 2 aydır gözaltında tutuluyordu.

Parit Chiwarak'ın da aralarında bulunduğu 4 muhalif, 9 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen söz konusu kişiler, savcılar tarafından "Kral'a hakaret" ile suçlanmıştı.

Şu ana kadar protestolarda yer alan 82 kişinin monarşiye hakaret suçlaması ile karşı karşıya kaldığı biliniyor.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisi'nin kapatılıp Meclis'ten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Ekim 2020'de Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek, hükümetin atadığı Senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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