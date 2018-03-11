Tayland'da Cesur Pozlarını İnternette Paylaşan Hemşire İşinden Oldu
Tayland'da cesur kıyafetleri ile çekilmiş fotoğraflarını internete yükleyen hemşire, büyük tepki alınca istifa etmek zorunda kaldı.
Tayland'da görev yapan bir hemşire, aşırı cesur üniforması yüzünden işinden oldu. Oldukça muhafazakar bir ülke olarak bilinen Tayland'da, hemşirenin kıyafeti "mesleğine utanç getirdiği" gerekçesiyle oldukça eleştirildi.
SOSYAL MEDYADA PATLADI
Parichat Pang Chatsri, bazı özel fotoğraflarını Tayland Hemşire Severler Derneği'nin grup sayfasında paylaşılmasından sonra sosyal medyada büyük bir ilgi çekti. Kışkırtıcı olarak görülen fotoğraflar ülkeyi de ikiye böldü.
"SORUMLULUĞU ÜZERİME ALIYORUM"
İşine son verilmesinden sonra bir özür yayınlayan Chastsri, "Durumu hastane yönetimine açıkladım ancak hastanenin yönetimine büyük saygı duyuyorlar. Onları anlıyorum ve olayın büyümesini istemedim. Bu yüzden istifa ederek sorumluluğu üstüme aldım" açıklamasında bulundu.
"TÜM HEMŞİRELERİ YARGILAMASINLAR
Güzel hemşire, "Tayland Hemşirelik ve Ebelik Konseyi ve hastane adına özür dilemek istiyorum. Halkın tüm hemşirelerimi benim fotoğraflarıma göre yargılamasını istemiyorum "diye ekledi.
Tayland Batı ülkelerine nazaran cinsellik konusunda oldukça tutucu olmasıyla biliniyor.
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''''Yiğidi öldür, hakkını yeme'''' demişler. Kim bilir kaç garibanın rüyalarını süslüyordur bu Tayvanlı hemşire. .Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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oldukça tutucu bir ülke olan tayland diye haberin detayını vermişler. ama başka haberlerede çocuk yaştaki insanların cinsellik turizmi adına istismar edilip insanlık dışı şeylerin yaşndığı yer olarak gösteriliyor.Cevap Yaz 21 1 Yayından Kaldır
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olumsuz yazanlardan biri bile ALLAH esirgesin hasta odasına bu hemşirenin gelmesine itiraz etmeyecekken bu numaradan karşıtlık niye, azıcık dürüstlük lütfen, resmen aybüke pusatın tayland şubesiCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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kavra al ve yere vur 3 kere sekerse oynanır bu maç iptal olmazCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Hemşirelik meslegine Saygisizlik. Hemşire kıyafet olmadan bu pozlari verseydi.guzel kadin ve guzel pozlar.aslinda manken olmasi lazimCevap Yaz 4 Yayından Kaldır