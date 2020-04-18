Tayland'da caddeyi basan fil sürüsü kamerada
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Tayland'da caddeyi basan fil sürüsü kamerada

Tayland'da, fil sürüsü caddeyi bastı.

18.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:48
Tayland'da caddeyi basan fil sürüsü kamerada

Tayland'da, fil sürüsü caddeyi bastı. Fiillerin caddeye doğru ilerlediğini gören vahşi yaşam yetkilileri, durumu polise bildirdi. Trafiği kilitleyen fil sürüsünün görüntüsü kameralara yansıdı.

Tayland'ın Chachoengsao bölgesinde, yavru ve yetişkin fillerden oluşan sürüsü kent merkezine ilerledi. Trafiğin kilitlenmesine neden olan fil sürünün geçişi vahşi yaşam yetkililerini harekete geçirdi. Vahşi yaşam yetkilileri tarafından bir haftadır takip altına alınan fil sürüsü üllkede paniğe neden oldu. Yetkilier fil sürüsünden başa çıkamayacağını anlayınca durumu polise bildirdi. Trafik polisleri fil sürüsünün caddede herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için tarfikte önlem aldı. Fil sürüsünün trafiğin kilitlenmesine neden olan geçiş anları amatör kameraya yansıdı.


Kaynak: DHA

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