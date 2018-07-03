Tayland'da Bulunan Çocuklar Mağarada Aylarca Bekleyebilir

Tayland'da Bulunan Çocuklar Mağarada Aylarca Bekleyebilir

Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Rai bölgesinde bir mağarada 10 günlük arama çalışmalarından sonra bulunan 12 çocuk ve antrenörleri 'labirent' olarak adlandırılan mağaralar bölgesinden kurtarılmayı bekliyor.

Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Rai bölgesinde bir mağarada 10 günlük arama çalışmalarından sonra bulunan 12 çocuk ve antrenörleri 'labirent' olarak adlandırılan mağaralar bölgesinden kurtarılmayı bekliyor. Ancak kurtarma çalışmaları yüksek su seviyesi nedeniyle aylar sürebilir.

Kaynak: Euronews.com

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