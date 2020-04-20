Tayland'da boşalan sahiller deri sırtlı kaplumbağalara yaradı Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sahillerin boşalmasıyla son 20 yılda ilk kez en fazla sayıda deri sırtlı deniz kaplumbağası yuvası bulundu.

Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sahillerin boşalmasıyla son 20 yılda ilk kez en fazla sayıda deri sırtlı deniz kaplumbağası yuvası bulundu.

The Guardian'ın haberine göre, Phuket Denizcilik Biyoloji Merkezi yöneticisi Kongkiat Kittiwatanawong, Tayland sahillerinde geçen kasım ayından bu yana 11 deri sırtlı deniz kaplumbağası yuvası keşfettiklerini, bunun son 20 yıldaki en yüksek yuva sayısı olduğunu söyledi.

Kittiwatanawong, birçok yumurtlama bölgesine geçmişte insanların zarar verdiğini belirterek, bu sayıda yuvanın çok iyiye işaret olduğunu dile getirdi.

Dünya denizlerinin en büyük deniz kaplumbağası sayılan deri sırtlıların Tayland'da soyunun tükenme tehdidi altında olduğu kabul ediliyor.

Deri sırtlı deniz kaplumbağaları, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından da savunmasız türler arasında gösteriliyor.

Tayland'da Kovid-19'dan 47 kişi öldü. Ülkede vaka sayısı 2 bin 792.

Kaynak: AA