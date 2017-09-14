Tayland'da Bombalı Saldırı

Tayland'ın güneyindeki Yala eyaletinde düzenlenen bombalı saldırılarda iki güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı bildirildi.



Başkomiser Prasobchoke Trakoon-in, Yala eyaletinde yol kenarına yerleştirilen ilk bombanın paramilislerin geçtiği sırada, ikinci bombanın da 20 dakika sonra güvenlik güçlerinin olay yerine geldiği sırada patlatıldığını söyledi.



Prasobchoke, saldırılarda bir asker ile bir polisin yaşamını yitirdiğini, 26 kişinin yaralandığını belirtti.



Emniyet yetkilisi Yutthanakorn Kunsadub da yaralıların çoğunun bomba imha ekibinden olduğunu ifade etti.



Tayland'ın güneyinde Pattani, Yala, Narathiwat bölgeleriyle Songkhla'nın Malayca konuşulan beş yöresinde yaşanan şiddet olaylarında 2004 yılından bu yana 6 bin 500 kişi hayatını kaybetti, 11 bin kişi yaralandı.