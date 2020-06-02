Tayland'da bir hafta sonra ilk Kovid-19 ölümü görüldü
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Tayland'da bir hafta sonra ilk Kovid-19 ölümü görüldü

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir hafta sonra ilk defa bir kişi yaşamını yitirdi.

Tayland'da bir hafta sonra ilk Kovid-19 ölümü görüldü
02.06.2020 08:53 | Son Güncelleme: 02.06.2020 08:53

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir hafta sonra ilk defa bir kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Kovid-19 vakalarının 1 artarak 3 bin 83'e, yaşamını yitirenlerin sayısının da 1 artışla 58'e yükseldiği bildirildi.

Şimdiye kadar 2 bin 966 kişinin iyileştiği ülkede, 59 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ülkede en son 25 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle 1 kişi ölmüştü.

Tayland hükümeti, Kovid-19 vakalarının azalması üzerine normalleşme adımlarını sürdürerek, sokağa çıkma yasağı saatlerini azaltma ve işletmeleri kademeli olarak yeniden açma kararı almıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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