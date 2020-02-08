Tayland'da bir asker AVM'de katliam yaptı: 10 ölü
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Tayland'da bir asker AVM'de katliam yaptı: 10 ölü

Tayland'da bir askerin alışveriş merkezinde kalabalığa ateş açması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

08.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:36
Tayland'da bir asker AVM'de katliam yaptı: 10 ölü

'da bir askerin alışveriş merkezinde kalabalığa ateş açması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'ın Korat kentinde Jakrapanth Thomma isimli asker AVM'de kalabalığa ateş açtı. Yaptığı katliamı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak aktaran Jakrapanth Thomma en az 10 kişinin ölümüne çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Üzerinde üniforması ve kaskı olan askerin henüz yakalanamadığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Tayland'da bir asker AVM'de katliam yaptı: 10 ölü
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