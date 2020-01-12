Tayland'da binlerce kişi "Diktatörlüğe Karşı" koştu

12.01.2020 10:07 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:07

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta binlerce kişinin katılımı ile hükümet karşıtı "Diktatörlüğe Karşı Koş" gösterisi düzenlendi. Protestonun organizatörleri 10 bin kişinin koşu için kayıt yaptırdığını belirtti.



"Diktatörlüğe Karşı Koş" 2014 yılında ordunun darbe yaptığı Tayland'da son yıllarda görülen en yoğun katılımlı protesto oldu. Koşucular eski bir general olan Başbakan Prayuth Chan-ocha aleyhinde sloganlar attı. Euronews.com'da Görüntüle